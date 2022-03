Aosta: ‘Seminare il presente’, giochi e parole per un luogo che rinasce nel quartiere Cogne

Un pomeriggio ed una serata di giochi, parole ed incontri per presentare i frutti del progetto realizzato dalle associazioni Aosta Iacta Est e VIOLA, una giornata di festa per riappropriarsi di uno spazio condiviso e rilanciare le proprie attività dopo le limitazioni della pandemia: è l’evento finale di 'Seminare il presente' il progetto che viene presentato il 19 novembre a partire dalle 16 in place Soldats de la neige ad Aosta.



Al centro dell’appuntamento c’è il giardino nel cuore del quartiere Cogne, rivitalizzato grazie a un progetto portato avanti tra 2021 e 2022 dalle organizzazioni di volontariato Aosta Iacta Est e VIOLA. Concesso in uso dal Comune di Aosta, il giardino è stato preso in carico dalle associazioni che l'hanno preparato a essere uno spazio di attività centrale rispetto alla sede dei due collettivi. Il progetto ha visto anche potenziare gli spazi concessi dal Comune dove si svolgono le attività istituzionali delle due associazioni, nella stessa piazza.



La festa affianca l’inaugurazione della sede rinnovata di VIOLA a una serie di attività legate ai 'giochi dei grandi': giochi di società, giochi giganti, giochi di indagine compongono un programma che prevede anche un torneo di calcio balilla, uno di giochi astratti e sessioni introduttive di giochi di ruolo. Al pomeriggio segue una serata dedicata ai giochi in scatola, costruita intorno agli oltre 1.900 giochi di società messi a disposizione gratuitamente dall’associazione Aosta Iacta Est.



'Seminare il presente' è un progetto finanziato dal Bando per progetti sociali proposti dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale e finanziati dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, emesso dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta l'anno scorso.



Aosta Iacta Est è un’organizzazione di volontariato nata nel 2009 per diffondere il “gioco intelligente” come strumento di socialità e di scoperta anche in età adulta. VIOLA è un’associazione nata nel 1997 per sostenere le donne colpite da tumore al seno; negli anni ha ampliato la sua attività accogliendo tutte le donne colpite da patologia tumorale.



Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso di green pass rafforzato. L’appuntamento è confermato anche in caso di maltempo, con le attività che vengono spostate all’interno degli spazi delle due associazioni in place Soldats de la neige.