Coldiretti VdA: “Necessario prorogare le misure di sostegno agli investimenti per le imprese”

Lo scoppio della guerra e la crisi energetica hanno generato un aumento medio di almeno un terzo dei costi produzione dell’agricoltura per un esborso aggiuntivo stimato dalla Coldiretti a livello nazionale pari a circa otto miliardi su base annua rispetto all’anno precedente.



“Anche in Valle d’Aosta - ha sottolineato Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d’Aosta - le imprese agricole si trovano a fronteggiare un rincaro generalizzato: dalle materie prime, ai mangimi, dai fertilizzanti fino all’energia per non parlare degli imballaggi, in plastica e in vetro come le confezioni di latte, le bottiglie per il vino e i succhi e i vasetti per i prodotti trasformati in generale”.



Per fronteggiare la situazione secondo Coldiretti servono interventi urgenti e rimedi immediati a livello di sistema che passano per “un rilancio degli strumenti europei e nazionali che assicurino la sovranità alimentare e rendano l’Europa e l’Italia autosufficienti dal punto di vista degli approvvigionamenti di cibo”.



Sul fronte regionale i vertici di Coldiretti Valle d’Aosta Alessio Nicoletta ed Elio Gasco hanno quindi inviato una lettera all’assessore all’Agricoltura Davide Sapinet, per chiedere di mettere a punto strategie e sostegni che possano aiutare le imprese a superare l’attuale impasse: “Le misure di aiuto straordinarie varate in questi ultimi due anni - ha precisato Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d’Aosta - hanno dimostrato la loro efficacia ed hanno consentito alle aziende agricole valdostane di arginare la crisi economica generata dalla pandemia”.



“Considerato che l’iter di approvazione del nuovo Psr - ha concluso Nicoletta - non consentirà alle aziende di effettuare domande di contributo almeno per i prossimi due anni, riteniamo importante la riapertura della misura sugli investimenti consentendo così agli agricoltori valdostani di continuare il loro percorso di innovazione e sviluppo”.