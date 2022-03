Cogne Acciai ricorre alla cassa integrazione per il caro bollette

I rincari delle tariffe energetiche e delle materie prime sono la causa della decisione della Cogne acciai speciali di Aosta di ricorrere alla cassa integrazione nelle settimane prossime, è in corso una riunione tra l'azienda e le organizzazioni sindacali su tale questione al fine di definire quali saranno i reparti interessati e quanto durerà; l'attivazione degli ammortizzatori sociali non pare essere giustificata poiché sembra che gli ordini siano numerosi e non manchi la richiesta di prodotti finiti da parte del mercato. E' quanto si apprende dall'Ansa.