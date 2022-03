Sotto il 10% le assenze del personale docente ed amministrativo nelle scuole valdostane

A seguito della rilevazione effettuata dalla Sovraintendenza agli Studi nelle scuole valdostane la situazione relativa al personale docente è la seguente:



• 1,88% risulta sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid;



• 0,6% risulta assente per quarantena o isolamento Covid;



• 6,2% risulta assente per altri istituti (aspettativa, malattia).



Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliare (Ata) risulta che:



• 2% è sospeso in relazione all’obbligo vaccinale Covid;



• 0,72% è assente per quarantena o isolamento Covid;



• 7,44% è assente per altri istituti (aspettativa, malattia).



Inoltre lo 0,1% delle classi valdostane (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado) risulta in quarantena precauzionale, lo 0,41% in auto sorveglianza e lo 0,72% è in didattica mista in presenza e a distanza.