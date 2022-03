Congedo parentale Covid, proroga fino al 31 marzo: ecco tutte le novità

Eccezioni:

Figli con disabilità grave

Per i figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, la prestazione può essere fruita indipendentemente dalla convivenza e senza limiti di età. Oltre ai casi illustrati, ottenuto il riconoscimento di disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992, il genitore può fruire del congedo parentale Covid anche qualora sia chiuso il centro diurno assistenziale, con provvedimento contenente la durata della sospensione.

Figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS.

Durata

Il “Congedo parentale SARS COV-2” può essere fruito per gli eventi tutelati che si verifichino nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Il congedo può essere richiesto per il periodo corrispondente, in tutto o in parte, per la durata del periodo riportato nelle documentazioni necessarie. Nel caso in cui le certificazioni proroghino il periodo individuato oppure nel caso di attestazioni emesse per lo stesso o per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi disposti.

Misura

Per i periodi di astensione fruiti viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito. L’indennità è pari al 50% di 1/365 del reddito per gli iscritti alla Gestione Separata e al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno dalla legge per i lavoratori autonomi in base alla tipologia di attività svolta.

Per i lavoratori dipendenti l’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto. In questo caso costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. In alternativa a conguaglio delle indennità di maternità. È inoltre utile sapere che il periodo di fruizione della prestazione è coperto da contribuzione figurativa.

Il genitore viene indennizzato su base giornaliera, anche nel caso fruisca del congedo in modalità oraria.