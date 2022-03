Un des plus beaux parcs de sculptures d’Europe

François-Xavier Lalanne, Moutons et Agneaux

Depuis son premier voyage en Italie en 1950, puis ses premiers achats en 1973, la sculpture prend une place toujours plus importante dans le cœur de Léonard Gianadda.

Le vaste panorama suisse brossé durant l’exposition de 1991 dans le parc a montré la voie. L’année suivante, Léonard Gianadda met les jardins à la disposition de l’artiste franco-suisse Antoine Poncet. Puis, d’année en année, le parc devient un véritable atout complémentaire aux expositions qui sont organisées dans la Fondation : Rodin, Moore, Botero, Dubuffet, Alicia Penalba y sont mis à l’honneur.

A l’occasion des agrandissements successifs du parc, des aménagements sont réalisés. Plans d’eaux et vallonnements agrémentent un parcours bucolique. Les plantations d’essences, communes ou rares, mais dûment signalées, ont remplacé les abricotiers et donnent à l’ensemble un cachet particulier.

Parallèlement, Léonard achète des œuvres qui comptent à ses yeux – Miró, Calder, César, Richier, Maillol, Indiana, etc. Soigneusement et minutieusement disposées dans le parc, les sculptures racontent à leur manière une histoire liée à la Fondation, car elles ne sont jamais arrivées là par hasard.

Au total, quarante-sept œuvres sont à découvrir au fil des saisons dans les jardins et aux abords de la Fondation.

Un restaurant, le Patio des jardins, avec terrasse et jardin d'hiver, accueille le visiteur.

Sculptures de :

Arman Roland Cognet François-Xavier Lalanne Germaine Richier Jean Arp Aloïs Dubach Henri Laurens Auguste Rodin (2) (3) Max Bill Jean Dubuffet Aristide Maillol Albert Rouiller Rudolf Blättler Elisheva Engel Marino Marini Niki de Saint Phalle Émile-Antoine Bourdelle Hans Erni Henri Étienne-Martin George Segal Constantin Brancusi Max Ernst Joan Miró François Stahly Pol Bury Richard Guino Henry Moore Sam Szafran Alexander Calder Robert Indiana Alicia Penalba (2) Antoni Tàpies César (2) Jean Ipoustéguy Antoine Poncet André Tommasini Marc Chagall Willem de Kooning Jean-Pierre Raynaud Bernar Venet Eduardo Chillida Claude Lalanne Pierre-Auguste Renoir

Aux visiteurs, nous ne pouvons que recommander d’aller répéter l’expérience suggérée par Daniel Marchesseau : « S’il est un trait d’union entre toutes ces œuvres à découvrir dans le Parc de la Fondation, ne pourrait-on le dire musical ? La mélodie des vents qui s’y glissent, le bruissement des feuilles et des mouvements, le balancement silencieux de Calder et les bruits d’eau de Pol Bury, le chœur des violoncelles d’Arman, les oiseaux-lyres de La Cour Chagall, les lianes bruissantes de Szafran, la joie des Baigneurs de Niki de Saint Phalle, la table De Musica en offrande musicale de Chillida, tous participent d’un orchestre de chambre à l’oreille absolue dans ce qui est devenu ce grand salon de musique en plein air. » (Daniel Marchesseau, dans Léonard Gianadda, la Sculpture et la Fondation, 2008, p. 20.)