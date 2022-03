GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA



SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO



Ai sensi della legge regionale n. 3 del 2009 è stato concesso un contributo a favore di un’impresa individuale. È stata inoltre approvata la dodicesima graduatoria relativa al quarto avviso pubblico per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale. L’importo stanziato è pari a 60.000 euro.



FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO



Il Governo ha autorizzato l’acquisto del servizio specialistico di monitoraggio con tecnologia Gbinsar della frana di Bosmatto, nel comune di Gressoney-Saint-Jean. Si tratta dell’unica tecnologia che permette oggi un’adeguata spazializzazione del dato di deformazione superficiale, unitamente ad un’adeguata densità d’informazione. Il servizio prevede tre campagne di monitoraggio: la prima nel 2022, la seconda nel 2023 e la terza nel 2024.



È stata espressa l’intesa della Regione in merito al progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una nuova rotatoria al km 104+610 della S.S. 26 “della Valle d’Aosta”, in località La Grenade del Comune di Sarre, con sistemazione della viabilità collegata, proposta da ANAS S.p.A. – Struttura territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.



BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO



È stata approvata la proposta di intesa per la realizzazione di una nuova struttura esterna per custodi e servizi accessori presso il criptoportico forense di Aosta. Approvata l’organizzazione delle attività espositive del Castello Gamba di Châtillon nel periodo marzo-ottobre 2022.



ISTRUZIONE, UNIVERISTÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE



Il Governo regionale ha approvato il contributo annuale a titolo di concorso alle spese per il funzionamento della Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura musicale. La spese ammonta a 1 milione 539.950 euro.



SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI



Il Governo regionale ha recepito l’Accordo, sancito dalla Conferenza Stato Regioni sul documento, riguardante il “Piano strategico–operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale. È stato approvato, altresì, il Piano strategico–operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu 2021 – 2023).