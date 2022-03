Quasi 6.500 controlli e dodici multe in Valle d'Aosta nell'ultima settimana

Nell'ultima settimana, dal 28 febbraio al 6 marzo, in Valle d'Aosta le forze dell'ordine hanno controllato 6.207 persone e 270 attività commerciali per verificare il rispetto della normativa anti Covid: i controlli sulle persone hanno portato a sei multe per il mancato possesso del green pass base o rafforzato dove obbligatorio, una persona è stata multata perché non indossava la mascherina dov'era richiesto.



Per quanto riguarda i controlli nei negozi, bar e ristoranti, oltre alla chiusura provvisoria per tre giorni della pizzeria al taglio ‘Tony er pizza’ in via Torino ad Aosta, sono stati multati anche quattro titolari di attività per aver consentito l'accesso nel proprio locale a clienti sprovvisti della certificazione verde rafforzata.