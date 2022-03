Quanto si deve ancora attendere per risolvere la carenza di Vigili del Fuoco?

«Quando nel 2006 è stato istituito il Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco abbiamo fatto una scelta importante per la nostra comunità e per il nostro territorio, ma anche onerosa dato che ci chiamava a dover gestire in prima persona le problematiche e gli investimenti ad esso relativi». Lo ricorda il Capogruppo di Pour l'Autonomie, Marco Carrel che solleva la carenza di vigili del fuoco che "attanaglia questo Corpo regionale è la carenza di personale professionista, a tal punto grave da indurre addirittura a far ricorso a Vigili volontari per poter far fronte a tutti i turni. Ai nostri diversi interventi sul tema, il Governo regionale ha in passato risposto con dichiarazioni ottimistiche ma nei fatti la situazione persiste senza che nulla si stia facendo per sanarla".

Pur comprendendo l’estrema tecnicità e complessità della materia - specie per quanto attiene alla titolarità della nostra Regione nel prorogare delle graduatorie e gestire le politiche di assunzione, e anche vista l’impugnativa da parte del Governo – è secondo Carrel "è necessario, al fine di tentare di districare il fitto intreccio di difficoltà che ci hanno portato alla situazione attuale, affrontare e sciogliere almeno 4 diversi punti nodali: la reale possibilità di effettuare una rivisitazione della pianta organica dei Vigili del Fuoco; l’opportunità di far partecipare al corso perlomeno un numero di persone sufficiente a coprire i posti resi liberi dal passaggio da Vigile del Fuoco a Capo reparto e Capo squadra; la convenienza di avviare ogni sei mesi tutte le procedure necessarie al corso a Roma – che richiedono il coinvolgimento del Dipartimento personale e del personale del Corpo – quando poi nei fatti a parteciparvi sono pochissime persone; e l’evidenza secondo cui, per la legge attualmente in vigore, a fronte di un concorso effettuato nella primavera 2022 si arriva ad assumere non prima della fine del 2023, lasciando per due anni la nostra Regione senza nuovo personale da inserire nell’organico».