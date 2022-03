In arrivo il radar di monitoraggio specialistico per la frana di Bosmatto a Gressoney-Saint-Jean

Semaforo verde all'acquisto del servizio specialistico di monitoraggio con tecnologia Gbinsar per la frana di Bosmatto nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, lo stesso sistema è già attualmente in uso per il monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux sul Monte Bianco.



Retaggio dell'alluvione del 2000 la frana di Bosmatto è da sempre osservata speciale della Protezione civile regionale, soprattutto in caso di abbondanti piogge; il nuovo sistema di monitoraggio è "l'unica tecnologia - si legge in una nota della Regione - che permette oggi un'adeguata spazializzazione del dato di deformazione superficiale, unitamente ad un'adeguata densità d'informazione".



La tecnologia utilizza un radar interferometrico simile a quelli utilizzati sui satelliti, implementato in un sistema mobile con piattaforma terrestre ed integrato da specifici software che permettono l'acquisizione, l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti; sulla frana di Bosmatto saranno attivate tre campagne di monitoraggio: la prima quest'anno, la seconda il prossimo e la terza nel 2024.