Aosta: Approvata la convenzione col Tribunale sui lavori di pubblica utilità per i condannati

Approvata dalla Giunta la bozza di convenzione col Tribunale di Aosta per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, atto che permetterà al Comune di utilizzare in lavori al servizio della collettività condannati che hanno fruito della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro.



Il numero massimo di condannati ai quali il Comune consente di prestare l’attività non retribuita in favore della collettività nonché gli incaricati che coordineranno le prestazioni lavorative dei condannati, e le relative istruzioni, saranno individuati con un prossimo atto dirigenziale.