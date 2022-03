A Gressoney-La-Trinité l'Atelier Avalanche Vr

L'appuntamento, su prenotazione per un massimo di 20 persone, è nel salone polivalente di località Edelboden. Avalanche Vr, che la scorsa settimana ha fatto tappa a Breuil-Cervinia, è la tecnologia di realtà virtuale con la simulazione della ricerca in valanga. L'atelier formativo è dedicato alla sicurezza in montagna, tramite l'utilizzo dell'applicazione sviluppata dalla Fondazione.

Tramite un visore 3D, l'utente è proiettato in un contesto realistico di incidente in valanga ed è guidato, attraverso l'utilizzo virtuale degli strumenti Artva, pala e sonda, nelle operazioni di soccorso del proprio compagno di escursione.

Avalanche Vr è stato sviluppato grazie ai fondi europei del Piano integrato tematico "Risk" del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020, per educare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della conoscenza delle condizioni nivometeorologiche e dell'autosoccorso in valanga.

L'iscrizione obbligatoria