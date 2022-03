L’orgoglio della Famiglia Alpina valdostana - GALLERIA FOTOGRAFICA

"Non si è alpini per sé stessi, ma per gli altri e con gli altri". Parole profonde, piene di intensa umanità che Papa Francesco, la scorsa settimana, ha rivolto alle Penne Nere del Consiglio Nazionale durante una udienza privata in Vaticano. Un messaggio, quasi un invito a non interrompere questo cammino di impegno civile ed umanitario, che ha avuto profonda eco tra gli Alpini Valdostani i quali hanno risposto con straordinario entusiasmo alla convocazione annuale dell’Assemblea Sezionale.

Mai si era vista una partecipazione così grande come quella che, domenica mattina, ha raccolto nel Salone della Chiesa di Saint Martin de Corléans, 180 Delegati in rappresentanza di 62 Gruppi! In Valle ci sono attivi 71 Gruppi, dunque percentuali di presenze che il Presidente Carlo Bionaz ha salutato con comprensibile emozione.

“Abbiamo di fronte degli impegni organizzativi importanti e vedere tutte queste Penne Nere ci stimola e rinnova in noi le energie necessarie per lavorare ancor più intensamente” ha detto.

Nella sua relazione morale Bionaz ha toccato tutti i punti essenziali dell’Associazione sottolineando come sia sempre più attuale il problema del futuro degli iscritti: “Non so tra quanti anni, spero il più tardi possibile, l’ANA potrà continuare la sua storia soltanto con gli Amici e gli Aggregati. Gli Alpini purtroppo sono sempre più anziani e, stante la sospensione della Leva, se non interverranno decisioni strutturali specifiche da parte del Governo, in un’ottica di servizio militare civile, i nostri numeri sono destinati a calare.

Ecco perché è necessario che tutti gli ‘alpini dormienti’ abbiano una sferzata di fierezza e tornino ad indossare il loro Cappello Alpino. In Valle d’Aosta sono tantissimi coloro che, pur sentendo questo senso di appartenenza, non si sono mai iscritti ad un Gruppo, oppure - per varie ragioni – lo hanno abbandonato.! Coraggio, abbiamo bisogno di Tutti Voi perché vogliamo che nei prossimi due anni la Valle d’Aosta possa tornare a recitare un ruolo da protagonista nella Famiglia Alpina Italiana. Venite a trovarci nella nostra Sede di Villa Brezzi, è sempre aperta e troverete tanti amici” ha esortato Bionaz.Le iniziative legate alle Celebrazioni per i 150 di storia degli Alpini prevedono un intenso programma di attività, scandito in modo contestuale con il Centro Addestramento Alpino. Il primo impegno ufficiale avrà luogo il 17 marzo prossimo.

Dopo la Santa Messa in Cattedrale, alle 10.30, in Piazza Chanoux avrà luogo l’Alzabandiera al quale saranno presenti Tutti i Gagliardetti dei Gruppi e Tutti i Gonfaloni dei Comuni valdostani con successiva sfilata verso Piazza Roncas dove, sulla facciata del Museo Regionale e che un tempo era sede della Caserma Challand, verrà posta una Targa Commemorativa. Interverranno le più alte cariche Militari delle Truppe Alpine. Bionaz ha poi ringraziato il Governo Regionale, nella persona del Presidente Erik Lavevaz, unitamente al Senatore Albert Laniece ed al Presidente del Celva Franco Manes, per aver appoggiato con entusiasmo la Candidatura per l’Intersezionale del Primo Raggruppamento durante il quale verranno celebrati i 100 anni di Fondazione dell’Ana Valdostana.

Tornando ai lavori dell’Assemblea hanno portato il loro Saluto il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti; il Senatore della Repubblica Alpino Albert Laniece; il Generale Comandante del Centro Addestramento, Marcello Orsi; ed il Delegato dell’Associazione Nazionale ANA, Paolo Saviolo. Presente anche il Colonnello Giovanni Santo in rappresentanza del Comando delle Truppe Alpine.

Nel corso dell’Assemblea sono stati insigniti del distintivo associativo tre nuovi Capi Gruppo: Orlando Berlier, di Aymavilles, che sostituisce Luciano Saraillon; Umberto Carere, della Coumba Freide e Ivo Fortunato Lazier, di Gaby, che succede a Elio Mania. Non poteva mancare l’Alpino Franco Manes al quale Bionaz ha rivolto un ringraziamento particolare per la costante e continua collaborazione del CELVA con la Sezione Valdostana concretizzatasi con un profilo di alto rilievo in occasione delle Celebrazioni per il Milite Ignoto.

“La Solidarietà è il nostro fiore all’occhiello e siamo orgogliosi di quanto riusciamo a fare per le persone e le categorie più fragili. Di tutto questo voglio ringraziare i nostri volontari, persone splendide che spesso, senza voler apparire, rendono un servizio essenziale alla comunità. Abbiamo una Protezione Civile forte, ricca di energie, mezzi ed uomini e con la loro abnegazione e professionalità siamo sempre stati all’altezza di ogni esigenza” ha concluso Carlo Bionaz.

E per finire, confermata l’Adunata Nazionale di Rimini, nella prima settimana di maggio. Si farà sicuramente e Tutti i Sindaci Valdostani sono invitati a parteciparvi per dare un’immagine di grande solidità storica della nostra Regione.