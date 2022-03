Conclusa con successo la “Winter School 2022” organizzata dalla Pépinières d’Entreprises

Quattro laboratori con tre docenti, che si sono svolti in tre giorni. Alla Winter School di quest’anno hanno partecipato come docenti: Gianluca Fioravanti, Guido Poccardi, Elena Codeluppi. La Winter School rappresenta un momento formativo intensivo e di elevato profilo, in cui i partecipanti possono fruire di contenuti multidisciplinari offerti da più relatori e che vengono declinati su una tematica comune. I quattro laboratori sono stati: La comunicazione nelle relazioni professionali, La comunicazione di tipo strategico, La comunicazione digitale e La comunicazione promozionale.

"La Winter school che si é appena conclusa ha rappresentato un chiaro segnale di ripartenza permettendo a più di 20 partecipanti di formarsi e confrontarsi per 3 giorni sui temi della comunicazione e della cultura di impresa, elementi strategici che rappresentano una delle principali condizioni per il successo di ogni realtà produttiva, con particolare riferimento alle startup. Le attività che si sono svolte in presenza hanno inoltre permesso di riattivare alcuni contatti tra le startup e gli stakeholders locali, permettendo alla Pépinière di consolidare il proprio ruolo di attrattore di conoscenze e competenze appartenenti all'ecosistema dell'innovazione, così come definito nella mission del nostro mandato di gestione". Commenta Daniele Cattaneo, incubation manager delle due Pépinières.