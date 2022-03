IL POUSSA CAFE @CONFLITTUALE@ DISPACCIO DEL 5 MARZO

La guerra sta prendendo sempre più spazio nella nostra comunicazione, e anche il settore dell'enogastronomia non può ignorare la situazione contingente.

Il magazine di alta pasticceria inglese So Good mette in copertina il dolce della pasticcera ucraina @dinarakasko, virato con i colori della bandiera ucraina, per mostrare solidarietà all'autore di questa creazione spettacolare. Incorporando i colori della bandiera del paese attaccato, i redattori esprimono vicinanza e solidarietà al popolo in lotta.