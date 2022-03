Rinnovato il Consiglio direttivo dell’Associazione artisti valdostani per due anni

L'Associazione artisti valdostani ha rinnovato il suo Consiglio direttivo per il biennio 2022/2023: resta in carica il presidente Alberto Ragni che guiderà la squadra del nuovo consiglio in cui alcuni dei soci già eletti nel biennio precedente e riconfermati per il nuovo periodo lavoreranno con l'energia dei nuovi eletti.



Il Consiglio risulta così costituito: Alberto Ragni (presidente), Gianni Polimeni (vicepresidente), Liliana Gremmo (segretaria), Marisa Medici (tesoriera), Stella Lecis (responsabile del sito web), Claudio Latella (responsabile delle attività e mostre esterne). Il Consiglio sarà supportato da un Comitato operativo composto da Daniela Casolari, Elena Dinapoli, Franca Fabrizio, Aldo Fusaro, Corinne Trèves e Andrea Zannella che ne è il referente.



La prima iniziativa organizzata dalla nuova squadra è la mostra ‘Donna’ che sarà inaugurata alle 17 dell’8 marzo nella cappella di San Grato in via De Tillier ad Aosta. Sarà visitabile dall'8 marzo, giornata in cui si celebra la Giornata internazionale dei diritti della donna, fino al 20 marzo secondo il seguente orario: 10-12/ 16-19; l'ingresso è gratuito. L'Associazione, con questo primo evento, auspica un maggior avvicinamento dei valdostani alle arti ed un coinvolgimento in occasione di feste ed eventi organizzati in futuro da enti/istituzioni pubbliche e anche da associazioni di privati.

L'intento è quello d’essere presenti sul territorio regionale come soggetto attivo per far conoscere i talenti locali, stimolare ed interessare giovani ed adulti all'arte ed essere un riferimento artistico disponibile e collaborativo con tutti, in ogni occasione, per portare il messaggio della bellezza e dell'importanza del linguaggio artistico in ogni sua forma. In periodi storici difficili come gli attuali l'Associazione ritiene utile ed importante alimentare un po' l'immaginazione, i sogni e la dimensione spirituale ed emotiva di ogni persona per arricchirne esperienze ed animo, nutrirne la sensibilità e la socialità, grazie agli incontri con gli artisti e le loro opere.