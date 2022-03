Chiuso un locale ad Aosta

Nella serata di ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Aosta hanno effettuato una serie di controlli in alcuni locali commerciali del centro di Aosta.

n un locale è stato accertato che il personale addetto alla somministrazione di alimenti e bevande, durante l’attività lavorativa, fosse completamente sprovvisto di mascherina protettiva.

In un altro locale è stato invece accertato che il titolare, già recentemente sanzionato per analoga violazione, è stato nuovamente trovato al lavoro senza essere in possesso della prevista certificazione verde. In questo caso, pertanto, oltre all’ulteriore sanzione a carico del titolare, è stata disposta la misura accessoria della chiusura temporanea dell’attività per tre giorni.