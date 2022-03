Chatillon: Si spacca la maggioranza del Consiglio comunale

Nei giorni scorsi, nel Comune della media Valle d'Aosta tre consiglieri di maggioranza hanno deciso di costituire un nuovo gruppo consiliare, il terzo in aula. Sarà composto da Émile Gorret (capogruppo), Stefania Muscolo e Gilda Gallo (vicecapogruppo).

I tre, che sostenevano la giunta del sindaco Camillo Dujany, hanno scritto in una lettera i motivi della decisione nella "necessità di garantire quanto più possibile il raggiungimento degli obiettivi che gli scriventi consiglieri avevano rappresentato al proprio corpo elettorale durante la campagna elettorale e l'importanza di una strategia comune volta all'utilizzo dei fondi del Pnrr per il rilancio del territorio e la volontà di collaborare con i gruppi consiliari per il perseguimento delle azioni politico-amministrative per il benessere della collettività cittadina".

Il Consiglio comunale di Châtillon, convocato alle 14.30 di mercoledì 9 marzo, discuterà 20 punti all'ordine del giorno; i primi due riguardano proprio la nascita del terzo gruppo in Consiglio e la sostituzione del capogruppo e del vicecapogruppo di maggioranza.