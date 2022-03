Aosta: Approvato l’accordo di tre anni col Politecnico di Torino

La giunta comunale di Aosta ha approvato una convenzione di collaborazione col Politecnico di Torino che avrà durata di tre anni, s'è già insediata a metà gennaio un'unità di progetto per affrontare al meglio le sfide del Pnrr.



La convenzione prevede che le parti s'impegnino a "collaborare nella programmazione per promuovere investimenti e realizzare progetti avanzati dalle missioni del Pnrr condividendo l'obiettivo di sviluppare un processo di progettazione a lungo termine con soluzione durevoli per i quartieri e gli edifici pubblici".



In particolare l'ateneo torinese, attraverso il dipartimento di architettura e design, si adopererà ad "elaborare e analizzare i dati e i piani condivisi sulla base di metodologie validate scientificamente per supportare le attività di gestione e pianificazione, redigere propri studi, piani di sviluppo, linee guida per evidenziare e supportare le priorità d'intervento; valutare e monitorare gli interventi per assicurare l'appropriata attuazione nel tempo".



Per la sua attività il Politecnico riceverà, a ristoro dei costi sostenuti, 147.000 euro per la durata della convenzione che verranno corrisposti in tre soluzioni annuali a presentazione di un rendiconto delle spese sostenute.