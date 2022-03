Journées de la francophonie: trois conférences en ligne entre culture, identité, institutions et Vallée d'Aoste

A l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, qui se fête le 20 mars, un riche calendrier d'événements culturels est proposé en Vallée d'Aoste tout au long du mois grâce à la synergie entre le Conseil de la Vallée et la Région autonome ainsi que différents partenaires culturels.

En 2022, l'Assemblée valdôtaine a voulu réitérer sa collaboration avec l'association Conseil des Jeunes Valdôtains en proposant trois conférences en ligne afin de réfléchir sur la diversité linguistique, culturelle et institutionnelle en Francophonie. Les conférences seront animées par les membres du CJV: ils dialogueront avec des jeunes de l'espace francophone engagés dans les parlements jeunesse ainsi qu'avec des jeunes chercheurs spécialisés en droit et en sciences politiques.

La première rencontre se tiendra mardi 8 mars, à 17h, et abordera le sujet de "la francophonie entre culture et identité": participeront Claire Duclos du Parlement Jeunesse de Québec et agente de projet de la diversité culturelle pour le Conseil québécois du théâtre, Salma Hakari du Parlement Jeunesse du Maroc et Federica Foglia, en tant que modératrice, Présidente du CJV.

"Le français dans les institutions européennes" est le titre de la deuxième conférence qui aura lieu mardi 15 mars, à 17h. Interviendront Mattias Biebouw du Parlement Jeunesse de Wallonie-Bruxelles, Pietro Laurent Signò, responsable des relations internationales du CJV, modérés par Vivien Bovard du CJV.

La dernière rencontre est fixée pour mardi 29 mars, toujours à 17h, et portera sur la francophonie en Vallée d'Aoste. Modérés par Eloïse Villaz du Conseil des Jeunes Valdôtains, ce sont Elisabeth Alber, chercheuse senior à l'Institut des études fédérales comparées de l'Eurac research de Bozen, et Nicolò Paolo Alessi, doctorant en droit public comparé à l'Université de Vérone et Fribourg, qui parleront de ce thème.

Il sera possible de suivre les conférences sur le site web (www.consiglio.vda.it) et la chaîne YouTube (www.youtube.it/user/consvda) du Conseil régional, sur la page Facebook du Conseil des Jeunes Valdôtains (www.facebook.com/conseiljeunesvaldotains), sur la chaîne 13 de la télévision numérique TV Vallée (rediffusion le jour suivant à 21h).

Le public pourra envoyer des questions sur les sujets abordés ou des questions à poser directement aux participants, jusqu’à 18h du jour même, au courriel conseiljeunesvaldotains@gmail.com