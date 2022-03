La situazione pandemica migliora, ora occorre tornare alla normalità

"Guardiamo in prospettiva alle prossime stagioni contando di poter tornare presto ad una situazione più possibile di normalità, speriamo già entro il prossimo autunno": a dirlo è il presidente regionale Erik Lavevaz in occasione della conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione pandemica e sull'andamento della campagna vaccinale nella regione alpina a Palazzo regionale.



"La situazione pandemica è molto migliorata - prosegue Lavevaz ringraziando l'azienda Usl e l'assessorato regionale alla Sanità per la gestione della quarta ondata - anche se abbiamo sempre delle situazioni in cui il nostro piccolo numerino in più, in particolare in terapia intensiva, farà in modo che saremo in zona gialla ancora per qualche settimana.



"Ora dobbiamo affrontare una gestione ordinaria della straordinarietà, - conclude Lavevaz - soprattutto dal punto di vista sanitario: col virus dovremo convivere ancora per qualche mese, anzi per qualche anno, anche se in maniera sempre più normale".