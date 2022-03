Demain samedi 5 mars saint Adrien

Le Messager Valdotain ricorda saint Adrien

La Chiesa onora Sant' Adriano di Cesarea Martire

Nato vicino a Rovigo nel 309, fin da giovane si impegna nell’evangelizzazione che lo porterà a Cesarea, in Palestina, a sostenere le popolazioni locali stremate da carestie e persecuzioni. Identificato, viene martirizzato in quella stessa città assieme a S. Eubulo durante l’impero di Diocleziano.

A Cesarea in Palestina, sant’Adriano, martire, che, durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano, nel giorno in cui gli abitanti erano soliti celebrare la festa della Fortuna, per ordine del governatore Firmiliano, fu per la sua fede in Cristo dapprima fu gettato in pasto a un leone e poi sgozzato con la spada.

