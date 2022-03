Atelier d’arte in libreria, libri da ascoltare e da costruire

La libreria 'Briviodue' di piazza Chanoux ad Aosta ospita due appuntamenti dedicati ai bambini: il 5 marzo 'Il libro maschera', lettura del libro "Che cos’è un bambino?" di Beatrice Alemagna e a seguire la costruzione di un libro dove ogni pagina diventa un ritratto. Il 19 marzo 'Mirò in un libro', presentazione attraverso un racconto che spiega il pittore e poi attività di pittura su carte blu per creare un libro di segni alla Mirò.



Il costo è di 15 euro a partecipante e saranno due i turni, 15-16.30 e 17-18,30. I laboratori sono progettati e realizzati da Ester Leone, docente d’arte ed esperta di atelier per l’infanzia; prenotazioni al numero 0165239255.