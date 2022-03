No-tax area estesa fino a 35.000 euro per i pensionati in Valle d'Aosta

Sull'Irpef in Valle d'Aosta "è tempo di cambiare": a sostenerlo sono i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp sottolineando la necessità "di rivedere i parametri" dell'aliquota nella regione "fissando alcuni fondamentali criteri a partire da quello della progressività".



Le due addizionali locali dell'Irpef, regionale e comunale, "costituiscono fonti di introito per gli enti territoriali e dovrebbero essere utilizzate come strumento per una maggiore equità sociale - scrivono in una nota - in un momento di crisi economica come questo, i sindacati dei pensionati ritengono importante evitare aumenti nella tassazione e soprattutto introdurre elementi di progressività".



Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp, plaudendo alla decisione del Comune di Verrès di sospendere l'imposta anche per quest’anno, lanciano un appello a tutti gli amministratori pubblici della Valle d'Aosta, comunali e regionali, chiedendo "non solo di prorogare l'esenzione sotto i 15.000 euro ma di seguire l'esempio dell'Alto Adige affinché la no-tax area venga estesa fino a 35.000 euro e si porti contemporaneamente l'aliquota applicata ai redditi oltre i 75.000 euro da 1,23 a 1,73". Analogamente, prosegue la nota, "chiediamo a tutti i Comuni di non incrementare e di rivedere le attuali addizionali in quest'ottica".



"Contestualmente ad un contenimento delle tasse comunali, - aggiunge la nota - si rende necessario per contrastare la povertà che, come evidenziato dalla Caritas, è in continuo aumento e anche per venire incontro alle famiglie in un momento in cui le tariffe energetiche sono lievitate in modo spropositato e preoccupante e rischiano, alla luce degli ultimi eventi, di crescere ancora".



"Omogeneità nell'applicazione dell'addizionale comunale – conclude la nota - per evitare disparità di trattamento fiscale oggi esistenti tra i cittadini" valdostani, perchè "non è assolutamente accettabile che il contribuente di un Comune sia tassato maggiormente rispetto ad un altro che abita a pochi chilometri di distanza".