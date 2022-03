In arrivo la 35^ edizione di ‘Rencontres de physique de la Vallée d’Aoste’

Nella settimana dal 7 al 12 marzo al centro congressi dell'hotel Planibel di La Thuile è in programma la 35^edizione di 'Rencontres de physique de la Vallée d'Aoste': si tratta di un grande evento scientifico di livello internazionale organizzato dall’assessorato regionale ai Beni culturali in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) che con cadenza annuale permette di fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari, i più piccoli costituenti della materia; anche il Comune di La Thuile ha sempre prestato attenzione e sostegno all’iniziativa.

Quest’anno, dopo aver dovuto cancellare l’edizione 2020 e svolto quella 2021 online a causa dell’emergenza sanitaria, i lavori si svolgeranno in presenza: “È una grande emozione - commenta Giorgio Chiarelli dell’Infn di Pisa ed uno dei quattro organizzatori di questo appuntamento - tornare ad incontraci di persona, il confronto tra i partecipanti ne sarà arricchito”.

“Quello delle Rencontres - sottolinea l’assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz - è un convegno-dibattito di livello scientifico internazionale che s'è qualificato nel tempo come uno degli appuntamenti più importanti sul tema delle particelle elementari; un risultato che fa della Regione Autonoma Valle d’Aosta, un importante punto di riferimento in ambito scientifico a livello internazionale”.



La media dei partecipanti negli anni è stata di più di cento fisici e ricercatori provenienti dalle più qualificate università e dai maggiori laboratori del mondo, primo fra tutti il Cern di Ginevra. L’avvio dei lavori è previsto per le 8.30 del 7 marzo con sessioni di lavoro al mattino e al pomeriggio sino all'11 marzo e al mattino del 12.



Questa edizione avrà uno spazio particolare dedicato allo studio delle onde gravitazionali: previste da Albert Einstein poco più di cento anni fa, nell’arco di pochi anni sono diventate uno strumento per esplorare il cosmo. Ne parleranno, tra gli altri, Giovanni Losurdo dell’Infn di Pisa e socio dell’Accademia dei Lincei e Marica Branchesi del Gran Sasso Science Institute, membro del Comitato internazionale per le onde gravitazionali. A dieci anni dalla scoperta sarà interessante fare il punto su quanto abbiamo capito del bosone di Higgs e come questo si confronta con la ricerca sulla sfuggente materia oscura.



Nella mattinata del 9 marzo, dalle 10 alle 12, nel Salone M. Ida Viglino a Palazzo Regionale è in programma una conferenza per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Il tema trattato sarà: 'Il bosone di Higgs e la pandemia – il perché della ricerca fondamentale', relatore Alvaro de Rujula del Cern che discuterà del valore della ricerca fondamentale e di come questa ci permetta di affrontare le emergenze e sfide, presenti e future.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.https://www.pi.infn.it/lathuile/lathuile_2022.html