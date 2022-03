Bando di Fondazione Crt per eventi culturali dal vivo in Valle d’Aosta e Piemonte

È online il bando di Fondazione Crt per il no profit dedicato alla diffusione di musica, teatro e danza in Vallle d'Aosta e Piemonte: è disponibile fino al 31 marzo sul sito della Fondazione e prevede un contributo fino a 40.000 euro per ogni evento selezionato che dovrà iniziare tra maggio e ottobre di quest'anno.



Possono partecipare associazioni no profit, enti locali e istituti didattici d'alta formazione che promuovono rassegne o eventi di rilevanza locale come il teatro dal vivo o in streaming, stagioni e concorsi di teatro o danza senza quota di iscrizione.



In linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu il bando inserirà tra i criteri valutativi l'impatto ambientale, la parità di genere, la valorizzazione della diversità culturale ed il maggior coinvolgimento dei giovani nei circuiti professionistici.