La Valle d'Aosta ambisce ad essere protagonista nell'Europa delle Regioni

Gli esiti della ricerca per un ruolo riconosciuto e attivo delle autonomie regionali speciali nell'ordinamento dell'Unione europea sono stati illustrati alla prima Commissione "Istituzioni e autonomia" dal Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, nella seduta di oggi, giovedì 3 marzo 2022.

Il progetto di ricerca, curato dal Gruppo Autonomie Speciali Alpine, rientra nell'ambito della Convenzione con l'Università di Udine e i Consigli delle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

«L'audizione del Presidente Bertin - riferisce il Presidente della prima Commissione, Claudio Restano (GM) - è stata l'occasione per condividere i contenuti del documento di ricerca e per discutere delle sue prospettive di valorizzazione sia, nel breve termine, nell'ambito della Conferenza del Futuro dell'Europa sia, nel medio lungo termine, all'interno del Consiglio regionale stesso.»

«Come evidenziato dallo studio - specifica il Presidente dell'Assemblea, Alberto Bertin -, un elemento importante per un'effettiva partecipazione delle autonomie regionali alle politiche e al diritto dell'Unione europea, in tutte le sue fasi, è l'impegno attivo e propositivo delle stesse Regioni, chiamate a dare sostanza agli strumenti e ai meccanismi previsti dalla combinazione degli ordinamenti europeo, nazionale e regionale.»

Alberto Bertin

«In quest'ottica - aggiunge Bertin -, la Valle d'Aosta potrebbe cogliere l'occasione per fare da capofila di un'iniziativa che, nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa, raccolga l'adesione di altre realtà regionali per la richiesta di una maggiore riconoscibilità. Ho espresso l'auspicio che il Consiglio regionale stesso si impegni per una rivitalizzazione del proprio ruolo, a partire dalla consueta sessione europea e internazionale del Consiglio.»

«La Commissione - conclude il Presidente Restano - ha accolto favorevolmente la proposta: riporteremo giovedì 17 marzo la tematica all'attenzione dei Commissari al fine di esaminare un documento che sarà poi discusso in Aula consiliare nell'adunanza del 23 e 24.»