ISTAT: concorso pubblico per 100 collaboratori

L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha indetto un concorso pubblico per 100 posti di collaboratore in possesso di diploma. Gli altri requisiti da possedere sono: cittadinanza italiana, non aver riportato condanne penali, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, avere pieno godimento dei diritti civili e politici e avere idoneità psico-fisica a svolgere la mansione.

La prova d’esame, che è volta ad accertare le conoscenze e le competenze da applicare nelle attività che i candidati dovranno svolgere nelle strutture dell’Istituto, consisterà in una prova scritta, che si articolerà in domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: elementi di informatica, elementi di statistica, elementi di comunicazione pubblica e digitale, capacità logico-deduttive, organizzazione e attività dell’ISTAT.

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare: i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i propri dati di contatto (indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica), titolo di studio posseduto (con indicazione della data di conseguimento, del voto e dell’istituto che lo ha rilasciato), di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, di non essere stati rinviati a giudizio e di non aver riportato condanne penali, di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e di avere pieno godimento dei diritti civili e politici etc.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente tramite internet dalle ore 10 del giorno 1 marzo 2022 ed entro le ore 12 del 31 marzo 2022 Per scaricare il bando completo… continua a leggere