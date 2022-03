Pari opportunità, la Consigliera regionale Foletto propone un incontro sul ruolo delle donne nel lavoro

Nell’ambito della Giornata internazionale della donna la Consigliera regionale di parità Katya Foletto propone un’iniziativa di riflessione collettiva sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro oggi alla luce della complessità amplificata dalla pandemia.



L’evento avrà luogo il 12 marzo alle 15 nel Teatro della Cittadella dei Giovani di Aosta ed approfondirà la necessità di conciliare la vita professionale con le crescenti richieste d’impegni familiari e personali che pone tutti e in particolare le donne nella condizione di far fronte ad un aggravarsi dei carichi di lavoro e stress non indifferente.



"La scelta spesso obbligata del part-time - dichiara Katya Foletto - non è la soluzione e rappresenta, al contrario, una diminuzione del reddito e delle possibilità di progressione di carriera con evidenti penalizzazioni. Inoltre, il licenziamento in alcune situazioni rappresenta l'unica possibilità per far fronte alla gestione dei carichi familiari. L'incontro del 12 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, - prosegue - vuole portare l'attenzione su questa tematica per riflettere insieme su ruoli, soluzioni e azioni da adottare per sostenere le lavoratrici".



Rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle organizzazioni sindacali e del terzo settore s’interrogheranno sul ruolo sociale della donna oggi, sulle soluzioni da mettere in campo per sostenere la permanenza e il rientro nel mondo del lavoro, sulle azioni da adottare per consentire a tutti e a tutte la piena espressione delle proprie capacità, primo passo per aumentare congiuntamente pari opportunità e produttività.



L'ingresso è a partecipazione libera previo controllo del possesso di green pass rafforzato e della mascherina FFp2. Tutte le informazioni sono reperibili al link https://lavoro.regione.vda.it/notizie/il-lavoro-delle-donne-tra-produttivita-e-conciliazione oppure scrivendo a consiglieradiparita@regione.vda.it.