Consiglio Valle convocato con all'ordine del giorno 44 argomenti

Il Consiglio regionale è stato convocato in via ordinaria il 9 e 10 marzo a partire dalle 9 per trattare un ordine del giorno composto di 44 argomenti, di cui 14 interrogazioni, 21 interpellanze ed una mozione.



I Consiglieri saranno chiamati a nominare i revisori dei conti per il controllo del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021: sarà questa l'ultima volta, in quanto dall'esercizio 2022 il compito di verifica spetterà al Collegio dei revisori dei conti istituito con legge regionale n. 14/2021 ai sensi della norma di attuazione dello Statuto speciale n. 179/2010 e insediatosi a febbraio scorso.



Delle 14 interrogazioni, sei sono state presentate dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: rispetto della normativa sulla privacy nelle modalità di raccolta dei dati sanitari del personale della Regione; candidatura della Valle d'Aosta a Regione europea dello sport 2023; tipologie contrattuali per le assunzioni di personale stagionale ed "extra" del regolamento interno della Casa da gioco di Saint-Vincent; problematiche dell'accesso ai corsi di nuoto per gli alunni del Liceo tecnico e professionale di Verrès; stato di attuazione dell'art. 78 della legge regionale 8/2020 sulle modalità semplificate per la realizzazione di interventi edilizi; tempi di attesa per gli interventi chirurgici negli ospedali valdostani.



Il gruppo Pour l'Autonomie ha depositato tre interrogazioni: programma delle attività e degli eventi collegati allo svolgimento delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino a Breuil-Cervinia; destinazione temporanea di posti auto del parcheggio dell'Università per gli utenti dell'ospedale Parini; sospensione dei ricoveri programmati a causa della mancanza di posti letto all'ospedale Parini.



Tre sono le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: pareri per l'approvazione, da parte della Commissione Paritetica, della norma di attuazione dello Statuto in materia di concessione di derivazione d'acqua; aspetti di competenza regionale relativi all'allineamento con la normativa nazionale dei contratti del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale della Regione; inclusione del Coordinatore regionale all'ambiente nel Tavolo tecnico giuridico per la rete sentieristica, poderale e per la viabilità minore della Regione.



Il Consigliere Mauro Baccega (gruppo Misto) ha presentato due interrogazioni: con la prima chiede conto delle risorse investite dall'Amministrazione regionale per l'organizzazione dei corsi a indirizzo musicale, mentre la seconda riguarda la mancata assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per interventi di manutenzione e ristrutturazione.



Delle 21 interpellanze depositate, 14 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: rispetto da parte degli enti locali dell'applicazione delle norme che impongono l'invio ai Ministeri competenti della documentazione delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada; risoluzione delle problematiche relative al viadotto che collega Quincinetto alla Statale 26; iniziative per il rilancio della "Maison du Val d'Aoste" a Parigi; interlocuzioni con il Governo centrale per la parificazione stipendiale e previdenziale tra i Corpi regionali e nazionali dei Vigili del fuoco e dei Forestali; azioni di comunicazione sulle immissioni ittiche a sostegno della stagione della pesca in collaborazione con il Consorzio della pesca della Valle d'Aosta; piena fruizione della rete escursionistica regionale nella stagione primaverile ed estiva; proposte di modifica alla bozza di disegno di legge nazionale a favore delle aree montane con riferimento alla "fiscalità montana"; individuazione di un programma di riconoscimento, valorizzazione e inclusività per gli studenti ad alta dotazione cognitiva; realizzazione di un collegamento tra il comprensorio sciistico di Pila e il comune di Cogne; salvaguardia dell'approvvigionamento idropotabile e per uso agricolo; trasferimento del contratto di gestione e manutenzione del cogeneratore della centrale tecnologica dell'ospedale Parini; valutazioni in merito alla posizione assunta da ARER in sede di deliberazioni assembleari sulla realizzazione di opere di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico; modifica delle condizioni e dei criteri di priorità per l'assegnazione di alloggi di emergenza abitativa; modifiche del contratto in fase di rinnovo per il servizio offerto dalla struttura "Myosotis" per i trattamenti socio-riabilitativi di recupero per persone con disabilità.



Due interpellanze sono del gruppo Pour l'Autonomie: con la prima si chiedono notizie sull'indizione di un nuovo concorso per l'assunzione di Vigili del fuoco mentre la seconda riguarda la possibilità di avviare un progetto di elibike.



Il gruppo Progetto Civico Progressista illustrerà tre interpellanze: invito agli enti locali a prevedere un indirizzo di posta elettronica istituzionale per gli amministratori comunali; interventi per evitare il sovradimensionamento degli impianti di autodemolizione rispetto alle necessità della Valle d'Aosta; ritardi nei procedimenti di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Due sono le interpellanze proposte dal Consigliere Baccega (gruppo Misto): con la prima si vogliono conoscere le azioni per ottenere l'autorizzazione di immissioni di specie ittiche non autoctone a sostegno della stagione di pesca; con la seconda si chiede conto degli interventi previsti dal Piano di riqualificazione del Quartiere Cogne.



Il Consiglio discuterà infine una mozione presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista con la quale si vuole impegnare il Governo regionale a concludere gli approfondimenti sulla sostenibilità economica dell'acquisizione del castello di Introd e a individuare le risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della Regione.



Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 13 del digitale terrestre).



La tribuna stampa è accessibile ai giornalisti accreditati presso il Consiglio nel numero massimo consentito e con la stretta osservanza delle disposizioni di contenimento del contagio (uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento, divieto di assembramento). È richiesto il possesso del green pass base e, per gli over 50, del green pass rafforzato. Resta fermo che l'accesso dei giornalisti al foyer rimane non ammesso e che eventuali interviste si potranno effettuare, in modo scaglionato, nella zona adiacente il plastico raffigurante la Valle d'Aosta. Scrivere a ustampa@consiglio.vda.it per comunicare l'intenzione di seguire i lavori.