Giunta regionale in visita allo stabilimento della Cogne acciai speciali di Aosta

La Giunta regionale ha effettuato nella mattinata di oggi una visita dell’azienda siderurgica della Cogne acciai speciali di Aosta. Accolti dall’Amministratore delegato Eugenio Marzorati e dal Direttore generale Monica Pirovano, i componenti dell’esecutivo hanno avuto la possibilità di prendere visione di tutte le fasi produttive dello stabilimento.



Nell’incontro che ha preceduto il sopralluogo è stato evidenziato il positivo rapporto tra azienda e Regione. Oltre a ricordare la recente collaborazione tra pubblico e privato riguardo alle misure di prevenzione del Covid e alla vaccinazione, è stata ribadita l’attenzione dell’Amministrazione regionale nei confronti del percorso di transizione energetica nel quale la più importante realtà produttiva valdostana è impegnata. Inoltre, la Regione ha confermato la disponibilità al sostegno in ambito di formazione del personale (Cogne Academy) e anche degli importanti progetti di investimento in programma.



Sia da parte del Presidente della Regione Erik Lavevaz che dell’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy è stato sottolineato l’interesse della Giunta ad avviare un confronto sulle prospettive future dell’azienda siderurgica in un’ottica di sviluppo e occupazione a beneficio di tutta la regione.