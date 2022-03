Col progetto ‘Anziani attivi’ arriva un ricco calendario di eventi in primavera

Un ricco calendario di attività, dal ballo alle gite fuori porta, dalla ginnastica dolce al gioco delle carte, rivolte agli over 65enni per creare occasioni di socializzazione e confronto, ma anche di sport e divertimento: è il progetto 'Anziani attivi' promosso dal Comune di Aosta in co-progettazione con le cooperative 'La Sorgente' e 'L'Esprit à l'Envers' del capoluogo.



L'iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa nel Salone ducale del municipio di Aosta: "Queste attività - ha spiegato l'assessora comunale alle Politiche sociali Clotilde Forcellati - vogliono essere ago e filo coi quali cerchiamo di cucire il tessuto sociale di questa città per migliorare la qualità della vita delle nostre persone anziane permettendo loro di rimanere attive non solo dal punto di vista fisico ma anche cognitivo".



Il programma propone "alcune attività a pagamento e altre gratuite che vanno a coprire gli interessi di tutti - ha spiegato Federica Obino della cooperativa 'L'Esprit à l'Envers'. Tra le attività più gradite il 13 marzo riprenderanno i pomeriggi danzanti nella sala del ristorante Pezzoli a Gressan. Non mancherà poi un corso a pagamento di ginnastica dolce organizzato insieme al dipartimento prevenzione dell'Usl della Valle d'Aosta che abbina l'esercizio fisico alle passeggiate nei quartieri e nel centro storico di Aosta, in compagnia dell'istruttore Moreno Gradizzi; il corso partirà il 21 marzo. Al via anche una serie di laboratori, dalla pittura su stoffa, al gioco delle carte, alla creazione delle bamboline dell'Unicef, organizzati in collaborazione con varie associazioni del territorio al quartiere Dora".



Curioso il laboratorio sul tempo proposto per il 2 aprile al Csv di Aosta: "Vogliamo far capire come funzionano le banche del tempo - ha aggiunto Obino - la nostra regione è una delle poche a non averne una". Si tornerà anche a viaggiare: sono previste diverse gite di uno o più giorni e tre soggiorni estivi: uno a Cesenatico sulla riviera romagnola, un secondo ad Alba Adriatica in Abruzzo ed un terzo alle terme di Salsomaggiore.



Soddisfatto per l'organizzazzione dell'iniziativa in coprogettazione anche Riccardo Jacquemod della cooperativa 'La Sorgente': "E' uno strumento duttile e interessante che a differenza del bando permette di apportare delle modifiche al capitolato anche in corso d'opera". La coprogettazione, che comprende oltre al progetto 'Anziani attivi' anche tutti i servizi di domiciliarità rivolti alla popolazione anziana del capoluogo tra cui anche il servizio d'assistenza domiciliare di prossimità per un investimento di 1,4 milioni di euro, è "una delle prime sperimentazioni italiane di amministrazione condivisa tra Terzo settore e Comune a cui le altre regioni stanno guardando attentamente" ha precisato Forcellati.



Per questo motivo il Comune di Aosta è stato invitato a partecipare alla Biennale della prossimità che avrà luogo nel a giugno a Brescia: "Porteremo il nostro esempio di coprogettazione - ha concluso l'assessora - sperando che possa servire da modello per altre realtà che vogliono implementare la qualità e la quantità di servizi da rivolgere a questa specifica utenza".