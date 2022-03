La Chambre Valdôtaine lancia un sondaggio per sapere come stanno le imprese

Un sondaggio per ottenere una fotografia aggiornata del tessuto economico valdostano, indispensabile per mettere a punto eventuali nuove misure di sostegno: l’ha realizzato la Chambre Valdôtaine, la Camera di commercio valdostana, in collaborazione con le associazioni di categoria, è articolato in 25 domande ed è in distribuzione a tutte le imprese del territorio via pec e sarà disponibile anche sul sito www.ao.camcom.it.



I dati raccolti, trattati in forma anonima, saranno utili a supportare l'amministrazione regionale e la Chambre "nella programmazione e nell'attuazione di eventuali misure di sostegno ed iniziative dedicate" si legge in una nota. Tra i temi oggetto d'indagine, oltre a quelli di carattere generale legati all'anagrafica delle imprese, saranno richieste informazioni specifiche legate all'occupazione, ai costi legati all'attività di impresa, ai costi energetici, agli investimenti effettuati e previsti, agli eventuali aiuti che sarebbero necessari, all'andamento del fatturato e alla produzione.



"Si tratta di un'indagine che si collega a quanto fatto lo scorso anno - spiega Roberto Sapia, presidente della Chambre Valdôtaine - e che sarà di grande utilità sia per avere un quadro aggiornato della situazione dopo quasi due anni di pandemia sia per pianificare quelle che potrebbero essere future azioni da mettere in campo a sostegno del tessuto economico".



E lancia un appello: "Naturalmente perché tutto questo possa essere davvero significativo abbiamo bisogno, come già accaduto per la passata indagine, della collaborazione delle nostre imprese che invitiamo a partecipare a quest'iniziativa dedicandoci qualche minuto del loro tempo al fine di dotarci di tutti gli strumenti utili per essere più efficaci e puntuali nelle risposte alle loro esigenze".