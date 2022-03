Dai sindaci valdostani attivato un servizio di consulenza in soccorso ai comuni VdA

Il Celva, consorzio degli enti locali valdostani, ha attivato un servizio di osservatorio centralizzato sui bandi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che possono risultare d'interesse per gli enti locali valdostani.



"A seguito dell'attività di analisi di dettaglio dei bandi, dei provvedimenti e delle indicazioni effettuata da un team di esperti esterni, - scrive il Celva in una nota - le informazioni saranno veicolate agli enti soci del Celva attraverso un'area riservata su un portale dedicato e l'invio una newsletter settimanale sviluppata tenendo conto anche delle segnalazioni e richieste di approfondimento provenienti dal territorio".



L'obiettivo è fornire a Comuni e Unités des Communes informazioni sui bandi del Pnrr "riferibili al contesto degli enti locali valdostani mettendo a disposizione gli strumenti necessari che consentano agli enti locali di effettuare gli opportuni approfondimenti e di valutare l'adesione ai vari avvisi pubblici e mirando a cogliere tutte le opportunità di finanziamento del Piano e ad ottenere ricadute reali e concrete sul territorio valdostano".



L'osservatorio segue altre attività già attivate dal Celva per supportare gli enti locali valdostani, come il percorso formativo specifico per segretari comunali e dirigenti, l'attivazione di seminari dedicati e la trasmissione di numerose informative.