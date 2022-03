L’AUTONOMIA VALDOSTANA E’ UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE AI SUDDITI “INTRA MONTES ?”

Ci avviciniamo alle ultime dieci pagine della narrazione sui percorsi dell’Autonomia Valdostana dagli albori della Carta delle Franchigie (la Carta delle Franchigie risale alla Dieta del 1191 tra Tommaso I di Savoia e la Città di Aosta, ma già Umberto Biancamano, il capostipite dei Savoia e Conte di Aosta ne concesse alcune nel 1032: essa fu revocata nel 1770, prima della Rivoluzione francese) ai penosi riscontri di un decentramento politico ed amministrativo ben lontano dal Federalismo preconizzato da Émile Chanoux. Proseguendo il discorso riferito alla Zona Franca ed a tutti i conseguenti profili giuridico-finanziari, esaminiamo ora la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 il cui articolo 28 precisa che “talune esenzioni o riduzioni nel livello di tassazione possono rivelarsi necessarie… ove vi siano rischi di perdita di competitività internazionale o per considerazioni di carattere sociale o ambientale”. Ed ancora: “Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una distinzione tre diesel per uso commerciale e non commerciale” (art. 20). Segue il dibattito sul tema della ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale svoltosi nel Consiglio Regionale della VDA in data 17 dicembre 2009 con gli interventi di La Torre, Robert Louvin ed Alberto Zucchi.

Tira e molla, di fatto, siamo ben lontani dall’avere attuato la Zona Franca sia per i mancati adempimenti dello Stato sia per il timore di lunghe code a fronte di una eventuale dogana posta a Pont Saint Martin, malgrado sia ben noto che le dogane sono ormai sparite dai confini comunitari. Purtroppo, bisogna riconoscere che la nostra classe dirigente non ha la competenza di Coloro che hanno governato la Vallée nel dopoguerra e che a Roma – come a Bruxelles – la Valle d’Aosta ha ben pochi amici e quindi non ha molta voce in capitolo. Infine, l’ottimismo diffuso ultimamente circa la norma di attuazione afferente alla demanialità delle nostre acque cozza contro la barriera del tempo e l’ostilità preconcetta di una parte del potere centrale. Un vecchio detto dice: “Rouges nuages à l’aurore de la pluie encore” (Nuvole rosse all’aurora, pioggia ancora).

LA DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO DEL 27-10-2003

Andiamo con ordine. Leggiamo insieme l’articolo 19, paragrafo 1, della citata direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che “ristruttura” il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità: “La tassazione del gasolio per autotrasporto, in particolare per quello intracomunitario, richiede la possibilità di un trattamento specifico, comprese misure che consentano l'introduzione di un canone per gli utenti della strada, per limitare le distorsioni della concorrenza che gli operatori del settore dovessero affrontare”.

Segue l’articolo 20: “Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale. Gli Stati membri possono avvalersi di tale possibilità per ridurre il divario di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale, utilizzato come propellente, e la benzina”. Non dimentichiamo gli articoli 27 e 28 della direttiva: il primo: “fa salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (1) e della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (2), allorché il prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo di un carburante è l'alcole etilico quale definito nella direttiva 92/83/CEE”, mentre l’articolo 28 precisa che: “Talune esenzioni o riduzioni nel livello di tassazione possono rivelarsi necessarie, in particolare laddove non esista un'avanzata armonizzazione a livello comunitario, vi siano rischi di perdita di competitività internazionale o per considerazioni di carattere sociale o ambientale.”

Nel gennaio del 2008 – stiamo parlando della XVa Legislatura dal 28 aprile 2006 al 6 febbraio 2008 e quindi del Governo Prodi II – il Ministro dell’Economia e delle Finanze era Tommaso Padoa Schioppa, D’Alema e Rutelli erano Vice Presidenti del Consiglio ed Enrico Letta era una dei quattro Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio. L’attuale Commissario Europeo Paolo Gentiloni era Ministro alle Comunicazioni ed Emma Bonino era Ministro alle Politiche europee.

IL DIBATTITO DEL CONSIGLIO REGIONALE VDA (2009)

GLI INTERVENTI DI ROBERT LOUVIN ED ALBERTO ZUCCHI

Il Consiglio regionale VDA nell’adunanza del 17 dicembre 2009 a discusso a lungo sul tema della ripartizione e di distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale. In tale sede, risulta apprezzabile – tra le altre – dopo l’introduzione del Relatore La Torre sull’abrogazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 l’intervento molto documentato, veritiero ed approfondito del Consigliere Robert Louvin che si può leggere su Internet, nella sua ottima interezza, ma che voglio segnalare per due considerazioni del Consigliere pertinenti alla negatività del Governo centrale.

La prima: “In sede di negoziato comunitario chi avrebbe dovuto essere più attento è sicuramente lo Stato italiano, che in quel 1992 non ha rappresentato puntualmente, in sede comunitaria, il caso della Valle d'Aosta, la costituzionalizzazione che era avvenuta nel 1948 della costituzione della zona franca, e non aveva riservato nella direttiva comunitaria 92/12/CE la riserva di generale derogabilità rispetto alle norme europee a beneficio di questa regione. Problema su cui torneremo alla fine di questa relazione, perché si è tentato di recente di riagganciare questo vagone alla locomotiva europea, ma senza risultato, per cui la legge transitoria del 1949 ha iniziato ad avere un percorso di progressivo indebolimento.

Malgrado la sua copertura costituzionale, quindi, questo regime fiscale è entrato in crisi, quando in sede comunitaria ha preso corpo la politica di armonizzazione del regime delle accise in materia di oli minerali. Il termine "accise" per noi è diventato familiare, ma non lo è per tutti: si tratta dell'imposta che grava su questi oli minerali, sui carburanti in questo caso, per i quali l'Unione europea ha inteso stabilire un regime omogeneo per scoraggiare l'utilizzo di quantitativi elevati di carburante. La Direttiva del Consiglio 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle procedure delle accise sugli oli minerali, ha infatti fissato - siamo nel 1992 - un livello di tassazione minima comune per tutti i prodotti petroliferi, formulando solo una generale autorizzazione a deroghe, che poi confluiranno nella direttiva sulla tassa energetica.

Un istante di attenzione è doveroso su questa questione della deroga da parte del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Questa è una deroga che la direttiva comunitaria ha collegato a fattori per noi labili, sfuggenti, perché l'ha collegata (cito) "a considerazioni politiche specifiche". Ora, cosa siano le considerazioni politiche specifiche ciascuno è libero di interpretarlo, e questa formulazione si è rivelata, nel caso valdostano, fatale, perché non sono poi state ritenute sufficienti le motivazioni che abbiamo posto a sostegno delle nostre rivendicazioni. Così, a partire dalla decisione del 19 ottobre 1992, siamo stati autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzione dall'accisa esistenti, il documento cita le Province di Aosta e Gorizia, poi qualche piccolo passo avanti formale lo si fa, perché saremo finalmente riconosciuti come Regione qualche anno dopo, ma all'inizio siamo la Provincia di Aosta ancora di fascista memoria”.

La seconda: “…In primo luogo, la prima osservazione che vorremmo condividere con voi, come opinione della nostra forza di opposizione, è che la cessazione, la fine del regime di concessione di carburanti in esenzione fiscale avrebbe dovuto essere successiva ad una procedura concordata con lo Stato, cioè che sarebbe dovuta passare attraverso una specifica norma di attuazione per mettere fine al regime della legge n. 623/1949 e soprattutto per fare salva l'esistenza di un perdurante dritto all'attuazione della zona franca, come sancita dal nostro Statuto speciale. Su questo riteniamo essere un danno per la Regione non avere perseguito - e devo dire in questo di non avere trovato da parte del Governo nazionale orecchie ed occhi attenti - questo obiettivo”.

Interessante la risposta del Consigliere Alberto Zucchi: “….Collega Louvin, lei sa benissimo, e in questo senso ha fatto una ricostruzione storica perfetta che non voglio qui ripercorrere, né contestare, peccato che si dimentichi che dal punto di vista dei rapporti - lei lo ha ricordato - l'Unione europea non colloquia certamente con la Regione, ma si rapporta con lo Stato. Dal nostro punto di vista è però la Regione, attraverso i propri organi, che deve fare in modo che lo Stato sia sensibile agli argomenti che si intende portare avanti. Non ci sembra che all'inizio degli anni 1990 ci sia stata un'azione marcata, profonda e decisa da parte dell'allora governo, per far comprendere allo Stato che la nostra prerogativa non era nata in modo estemporaneo, ma il fatto che potessimo avere questo tipo di contingentamento sulla benzina, sui combustibili, nasceva da una norma di rango costituzionale e che, come tale, non si poneva in una maniera simile ad altre realtà.”

Ed ancora: “…Ricordo che abbiamo una prerogativa che è sancita dallo Statuto; la zona franca non è mai stata attuata... non abbiamo avuto la sensazione che soprattutto negli ultimi anni ci si sia stracciati le vesti per ottenerla! Adesso, riallacciandomi al discorso conclusivo fatto dal collega La Torre, c'è questa consapevolezza, che però ci sembra essere un po' tardiva, ma noi riteniamo che sia doveroso cercare di perseguirla per l'interesse di tutti, perché è venuta meno una situazione palliativa che è durata 60 anni, abbiamo il dovere di cercare di trovare con lo Stato la strada, anche se difficile, di negoziare l'attuazione di questa zona franca. Il nostro gruppo politico su questa strada non farà venire meno il proprio apporto convinto di sostegno, affinché si giunga all'attuazione di quello che, previsto dall'articolo 14, 60 anni fa, non è mai stato attuato”.

V’è ben poco altro da aggiungere. Alcuni esponenti politici di rilievo, “en cachette”, sostengono che la mancata attuazione della Zona franca sia dovuta alla necessità per il Casinò di Saint Vincent di evitare le lunghe code di fronte ad una eventuale dogana posta a Pont Saint Martin, benché sia noto che le dogane sono sparite nei confini comunitari. Non so quanto sia attendibile questa voce circolante; però so che il Governo della Repubblica si è rimangiato la parola data dal Presidente del Consiglio On. Mariano Rumor nel 1969 e che alcuni esponenti politici valdostani, purtroppo, non sono stati all’altezza della posta in gioco. Un rimedio ci sarebbe e consiste nel riproporre una norma di attuazione sulle modalità di applicazione dell’art. 14 dello Statuto Speciale valdostano; ma con l’aria che tira è meglio sperare in tempi migliori.