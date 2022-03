Interventi dell'Anas nelle gallerie di Chameran e Breil a Chatillon

Anas ha avviato i lavori di pulizia delle pareti, della segnaletica verticale e marginale, dei marciapiedi e delle cunette all’interno delle gallerie Tour del Grange, Chameran e Breil, tra il km 77,400 e il km 79 della strada statale 26 “della Valle d’Aosta”, nel territorio comunale di Chatillon.

Gli interventi di manutenzione sono eseguiti dalle squadre Anas con l’attivazione del senso unico alternato nella fascia oraria 8:00 – 13:00, esclusi i giorni festivi.

Il completamento dei lavori è previsto entro sabato 12 marzo.

