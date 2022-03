Campane spiegate e luci spente contro la guerra

"Stasera alle 20 suoneranno le campane delle chiese. Spegnete le luci delle vostre case finché potete, per dimostrare a Putin che preferiamo stare al buio piuttosto di comprare il suo petrolio o gas. Questa azione si farà in tutta l’Europa allo stesso momento, a Londra (alle 19), Europa Centrale( noi) alle 20, Kyiv (alle 21) e Mosca (alle 22). Per favore inoltrare questo messaggio".

Sta girando tantissimo in queste ore su Whatsapp, in molti gruppi Telegram e sui social network (Facebook su tutti) un messaggio che invita la popolazione a protestare contro la guerra russa in Ucraina alle 20 di giovedì 3 marzo.

Spegniamo le luci e abbassiamo i riscaldamenti per dire ‘no’ alla guerra. L’importazione di gas dalla Russia potrebbe diminuire di circa 1,5 miliardi.

Invitiamo i Sindaco e tutti noi Cittadini a compiere un piccolo gesto concreto: abbassiamo tutti il riscaldamento delle nostre case e degli uffici di un grado, spegniamo tutte le luci superflue e cerchiamo di tenerle spente il più possibile. Cerchiamo di utilizzare in modo più efficiente le nostre lavatrici e le nostre lavastoviglie.