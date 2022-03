Nuovi vertici alla guida degli agenti di commercio e immobiliari della Confcommercio VdA

La Confcommercio della Valle d'Aosta rinnova altre due categorie: sono la Fnaarc, la Federazione nazionale delle associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio, e la Fimaa, la Federazione italiana dei mediatori e degli agenti d'affari: alla guida della categoria degli agenti di commercio è stato eletto Donatello Anello, titolare dell'impresa Noah srls e succede a Onorato Fontana; Alberto Chiabotto, titolare dell'agenzia immobiliare Aosta Nord, è stato eletto come presidente della categoria degli agenti d'affari.



"È un onore per me rappresentare questa categoria - ha detto Anello - e farò tutto il possibile per portare avanti al meglio l'impegno preso nel segno del rinnovamento e dell'aggregazione".



"Tengo a ringraziare per l'opportunità che mi è stata data, - ha dichiarato Chiabotto - il mio impegno sarà di far diventare l'associazione un punto di riferimento cardine per tutti gli agenti immobiliari che avranno necessità di ricevere consulenza ed assistenza da parte nostra.



"Ringraziando per il loro impegno i due neo presidenti - commenta Graziano Dominidiato, presidente della Confcommercio VdA - e ricordo che uno degli obbiettivi del mio mandato era il rinnovo e la valorizzazione delle singole categorie facenti parte della Confcommercio. L'elezione dei due neo presidenti con relativi ruoli ben designati rappresenta un traguardo ma anche un positivo inizio per la Confcommercio, in continuo rinnovo e cambiamento".