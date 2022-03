Gianni Frand-Genisot è il nuovo presidente dei commercialisti valdostani

Gianni Frand-Genisot è il nuovo presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Valle d'Aosta: riceve il testimone da Andrea Bo che lascia la presidenza dopo il secondo mandato.



Accanto al presidente lavoreranno nel nuovo consiglio il vicepresidente Jean-Claude Mochet, la segretaria Laura Jorioz, il tesoriere Paolo D'Aquino e i consiglieri Antonella Lucchese, Tony Ianniello e Daniele Pison; Marco Girardi è stato confermato come revisore dei conti. Costituiranno il comitato di pari opportunità Pierluigi Berzieri, Emanuela Martello, Francesca Marconi ed Edoardo Franco; il consiglio resterà in carica per quattro anni.



"Ringrazio il presidente uscente Bo - ha dichiarato Frand-Genisot - per l'ottimo lavoro svolto in questi anni difficili e tutto il consiglio uscente che ha portato avanti un'attività intensa ed importante. Ringrazio anche tutti i colleghi che hanno messo a disposizione le loro candidature, il nostro sarà un impegno improntato alla continuità con una particolare attenzione alla formazione per sostenere i colleghi, soprattutto i più giovani, in un contesto di forte complessità normativa e alla creazione di ulteriori momenti di collaborazione e confronto con le istituzioni regionali e gli enti locali".