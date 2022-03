Vigne Saint-Christophe

Alla cortese attenzione della redazione e del direttore,

Vi invito ad andare in Franciacorta, in Valpolicella, nelle coltivazioni di grano e via dicendo.

E perché una redazione sceglie di riempire una pagina con una comunicazione simile, priva di contenuti, priva di tesi, priva totalmente di vera informazione?

Paolo Bariani

Grazie Signor Bariani, la ringraziamo per sua mail che nulla aggiunge e meno ancora toglie all'opinione di chi ha esternato preoccupazione per i lavori da Lei citati. Mi scuso se la nostra intelligenza, e quella di chi ci ha scritto, non raggiunge la Sua. Non tutti siamo premi Nobel. Siamo però onorati di dare spazio a tutte le opinioni e siamo orgogliosi di non offendere nessuno e di esprimere liberamente le nostre opinioni senza porre domande e considerazioni offensive. Ignoranti sì, ma educati. La redazione