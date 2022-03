COVID E GUERRA IN UCRAINA

Ho riflettuto a lungo prima di esporre questo mio pensiero, perché se non ben espresso, potrebbe essere frainteso o peggio ancora compreso in modo opposto, tanto che mi sono ben documentato prima di esprimermi in tal senso.

Quindi desidero partire proprio dal dolore inespresso e dal male profondo che mi procura vedere immagini di un popolo in fuga dall’Ucraina con bimbi e anziani impotenti e terrorizzati da quest’assurda guerra.

Rabbia, impotenza e smarrimento per come sia ancora possibile nel XXI secolo arrivare a bombardare città, edifici, monumenti con totale disprezzo della vita umana, colpendo prima di tutti i civili, che hanno l’unico torto di vivere nei luoghi oggetti di tanta inspiegata follia.

Ed ecco qui come traspare la dolente nota. Il nostro cuore e le nostre vite erano ancora in fermento, scosse da due anni di pandemia che hanno cambiato le nostre esistenze per sempre, che oggi accumuliamo nuovo dolore e impotenza per le immagini che ci vengono trasmesse. Il giusto quanto però assurdo peso della bilancia ci arriva proprio dai servizi in onda dai vari telegiornali, che davanti a un conflitto di siffatta portata, giustamente non si soffermano sull’epidemia tuttora in corso, perché chi è in fuga per salvare la propria vita e quelle delle persone a lui più care, non ha di certo il tempo di pensare a proteggersi dal Covid con la mascherina (come mostrano le immagini) e si addossa in tutte le aree (bunker, metropolitane) così com’è, come chi per salvarsi sale su mezzi ammassati all’inverosimile.

Tutto perfettamente in linea con la portata dell’evento in corso, ma allora viene spontanea una riflessione e cioè che in casi come questi se il Covid è l’ultimo dei pensieri e non viene preso proprio in esame, prima di questo conflitto, forse si doveva avere lo stesso riguardo emanando i bollettini giornalieri dei morti da contagio, senza creare quel terrorismo mediatico non giustificato che ci ha resi tuttora ancora più impreparati e deboli davanti all’ineluttabilità e la follia del genere umano che in modi diversi porta alla distruzione del nostro pianeta e ha offuscato totalmente le nostre menti.