Valle d'Aosta alla 25^ edizione della Borsa mediterranea del turismo con sei realtà del territorio

"Abbiamo ritenuto di partecipare anche quest'anno a questa importante iniziativa in quanto si tratta di un'ottima occasione per le nostre realtà di stabilire, durante le tre giornate di lavoro, buoni contatti professionali provenienti da altre aree del Paese e dai mercati esteri. Il lockdown ci ha sollecitato ad approfondire e a guardare con attenzione al mercato del centro sud, sensibile alle bellezze del nostro territorio": è quanto dichiara in una nota l'assessore regionale al Turismo Jean Pierre Guichardaz nell'annunciare la partecipazione della regione alla 25^ edizione della Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli dal 18 al 20 marzo con uno stand istituzionale personalizzato 'Valle d'Aosta' anche aperto agli operatori turistici valdostani.



All'iniziativa prenderanno parte sei realtà valdostane: i consorzi turistici di Cervinia Valtournenche, Gressoney Monterosa, Ayas Monterosa, Pila, il CSC di Courmayeur e la DMC Alpine Green Experience. Gli operatori presenti avranno la possibilità di presentare la propria offerta nel contesto dello stand istituzionale della Valle d'Aosta dove incontreranno agenzie di viaggio e tour operator del sud Italia interessate ad inserire nel proprio catalogo il prodotto montagna ed avranno l'occasione d'incontrare, durante i quattro workshop tematici (incoming, turismo sociale incentive e terme e benessere), buyer italiani ed internazionali, questi ultimi selezionati dall'Enit.