Ordine delle ostetriche ascoltato in Commissione servizi sociali

In Valle d'Aosta la carenza delle ostetriche in ospedale s'attesta attorno al 15%, ma il dato lievita al 41% se ci si sposta sul territorio regionale: i numeri sono emersi durante le audizioni in Commissione servizi sociali del Consiglio Valle della vicepresidente dell'Ordine delle ostetriche Antonina Nicosia accompagnata da una delegazione.



Con lei è stato ascoltato anche il segretario territoriale del sindacato Nursind Aosta Giovan Battista De Gattis. Oltre alla carenza di personale dovuta anche ad "una scarsa attrattività della nostra regione in questo ambito, - ha spiegato il vicepresidente della Commissione Claudio Restano - la delegazione delle ostetriche ha rappresentato la frustrazione della categoria riguardo alla scelta di escluderla dall'indennità di attrattività erogata ad infermieri e medici".



"Negli ultimi tempi - ha precisato Restano - questo settore è stato fortemente sollecitato per garantire i servizi in reparto, pronto soccorso, sala parto, nido, ambulatorio. Emerge come la richiesta dell'audizione non fosse tanto quella di chiedere l'aumento dello stipendio quanto di valutare con maggiore attenzione le iniziative che saranno adottate in futuro per garantire equità e rispetto per la categoria e il lavoro che svolge per le donne valdostane".



Anche il segretario del Nursind lancia un grido di allarme, p preoccuparlo sono i disagi lavorativi degli infermieri valdostani, le loro prospettive future e la sostenibilità del sistema sanitario: "De Gattis ha sottolineato la necessità di migliorare il benessere lavorativo, - ha aggiunto Restano - l'attuale carenza di risorse umane, che determina un sovraccarico di lavoro ed un aumento di mansioni che non competono agli infermieri andando a incidere sulla qualità della prestazione, non può essere combattuta soltanto con l'aumento dello stipendio mensile ma deve essere considerata in maniera organica attraverso un nuovo piano di azioni che valorizzi il lavoro di tutti".



De Gattis ha anche evidenziato che gli iscritti al corso di laurea in infermieristica non sono sufficienti a coprire il fabbisogno nonostante l'acclarata necessità di reperire nuove risorse umane per far fronte al crescendo di attività, anche in un'ottica di sviluppo futuro: "I prossimi passi - ha concluso Restano - saranno quelli di sentire una delegazione di fisioterapisti e radiologi. Prestiamo molta attenzione alle professioni sanitarie e al loro futuro. Riporteremo all'assessore le risultanze dei nostri lavori col fine di condividere e trovare tutti insieme le giuste soluzioni per un settore fondamentale per la comunità".