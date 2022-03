Aosta: Presentato l’accordo di collaborazione tra il Comune e la Film Commission VdA

Il Salone ducale del municipio di Aosta ha ospitato la presentazione del protocollo di collaborazione tra il Comune di Aosta e la Film Commission VdA per promuovere produzioni locali e facilitare il lavoro delle diverse produzioni, nei giorni in cui in città si gira Rocco Schiavone 5: "L'obiettivo è far sì che Aosta e la Valle d'Aosta diventino un territorio sempre più cinema friendly" dice Alessandra Miletto, direttrice della Film Commission Vallée d'Aoste.



"Sono molto felice di questo protocollo perché è un passo molto importante - dice Simone Gandolfo, attore e produttore, presidente della Film Commission VdA - perché l'audiovisivo pesa il 15% nel Pil italiano, in base alle parole del nostro presidente del Consiglio. L'audiovisivo è promozione ed è anche sviluppo economico, gli studi fatti non solo da noi ma dalle altre Film Commission in Europa dicono che per ogni euro investito sul territorio ne ritornano sei attraverso un'economia indiretta: tutte le persone che fanno parte della troupe e gli attori spendono, tornano in vacanza".

L'obiettivo del protocollo è facilitare la vita alle produzioni e alle troupe: "Tante volte - aggiunge Gandolfo - non ci si rende conto di quanto la nostra Film Commission sia piccola, ma l'incremento delle attività esponenziale di questi ultimi anni è dato dall'operatività che è una delle cose più apprezzate. A questa si aggiunge la facilità nell'interazione con l'amministrazione comunale e con le altre amministrazioni. Così sul territorio arrivano anche un sacco di produzioni che non ricevono fondi dalla Film Commission".



"Lo snellimento delle procedure - precisa Miletto - è un valore aggiunto inestimabile per una produzione e quindi per noi e il nostro territorio. Sembra qualcosa di puramente formale, ma in realtà ha una valenza pratica enorme". Nella pratica, la Film Commission sarà identificata come soggetto a cui indirizzare le richieste di autorizzazione; in Comune ci sarà un unico punto di riferimento nell'ufficio di gabinetto del sindaco: "Nel periodo pandemico - dichiara l'assessore comunale alla Cultura Samuele Tedesco - abbiamo visto quanto il turismo di prossimità sia importante, il rapido diffondersi di nuove tecnologie ha portato alla creazione di viaggi fai-da-te; l'audiovisivo ha un ruolo sempre più importante in questo, la promozione nazionale ed internazionale sono fondamentali".



Nel protocollo il "ruolo del Comune - conclude il sindaco Gianni Nuti - è di supporto nella ricerca delle location, nella concessione del patrocinio, nell'agevolazione delle autorizzazioni, nella collaborazione con la polizia locale; l'audiovisivo non dà solo un ritorno economico, è un moltiplicatore di sguardi sul mondo".