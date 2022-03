Stèle au cimetière d'Aoste pour rappeler les victimes du covid

Une stèle rappellera les morts pour la Covid-19 en Vallée d'Aoste. Elle sera posée à l'entrée du cimetière municipal d'Aoste, avenue Petit-Saint-Bernard, et le chemin principal qui mène au temple crématoire sera dédié aux Victimes du Covid.



C'est ce qu'a annoncé ce matin au Conseil communla le syndic d'Aoste, Gianni Nuti, lors de la discussion d'une motion présentée par Eleonora Baccini (Renaissance Vallée d'Aoste) qui demandait des initiatives de ce type. La stèle sera inaugurée le 18 mars, Journée nationale en mémoire des victimes de l'épidémie de coronavirus.



"C'est une œuvre très simple et linéaire, mais à haute signification symbolique- dit le syndic- et l'idée est de célébrer la journée même avec une petite, sobre mais aussi dense cérémonie, un peu théâtrale et un peu musicale, à l'intérieur du cimetière". L'objectif est de "souligner également un aspect qui du point de vue anthropologique est presque une pointe extrême de notre vie, à savoir la solitude de la mort et l'impossibilité de célébrer ce passage".



Dans la cérémonie seront citées -nom et prénom- les environ 150 personnes mortes pendant la première vague du Covid-19, dans le printemps 2020, qui n'ont pas pu être enterrées avec des funerailles ou un rite leur dédié, qui "sont parties sans être accompagnées de leurs proches".