Un’architettura a servizio del cittadino

Il primo incontro è dedicato all’Architettura e vede protagonisti due professionisti architetti: Gianluca Peluffo e Andrea Gualla.

Gianluca Peluffo interverrà sulla sua proposta di fratellanza estetico-politica per l’architettura: “Il Giuramento di Pan”, titolo del volume (Marsilio edizioni) dell’architetto ligure. Gianluca Peluffo, Professore Associato di Disegno architettonico, cofondatore dello studio 5+1 e fondatore e Ad dello studio Peluffo&Partners avente sede nel meraviglioso atelier di Lucio Fontana a Albisola, Archistar nota a livello internazionale per progetti innovativi come, per citarne alcuni, la nuova Moschea di Sokhna in Egitto o la sede dello Iulm a Milano e tra l’altro vincitore quest’anno del premio della miglior lampada di design con il modello LADY GALALA.

Peluffo nel suo libro veste i panni non del teorico, ma del pensatore inquieto che evidenzia il ruolo estetico-politico del mestiere.

Il giuramento di fratellanza si delinea intorno all'idea che l'architettura sia il luogo di incontro fra il sentire individuale e il sentire collettivo di una comunità. In questo libro Peluffo affronta il tema della contemporaneità nel rapporto tra città, individuo e paesaggio attraverso un’architettura che definisce “genealogica”, dotata di corpo e anima e capace di creare stupore come meccanismo di condivisione e felicità.

Rinascimento Valle d’Aosta diventa il trait d’union tra l’architettura, l’arte e la collettività, stimolando il dialogo tra creatività, territorio e cittadini.

Un’idea di architettura come chiave fisica e spirituale di una rinascita collettiva, partendo dalla convinzione che la felicità dell’essere umano sia possibile solo nella relazione con gli altri e con il mondo. Il nostro corpo non è nato per il monologo, ma per le differenze e per l’incontro di quelle differenze.

Attraverso spazio e linguaggio, questa "fusione di orizzonti" anti-individualista persegue l'obiettivo della “costruzione del cittadino”. In tal senso il ruolo politico dell'architettura, secondo l’autore, è non solo perseguibile ma inevitabile, un "destino" dentro alle cose fisiche e spirituali del costruire. Nel testo si individua un percorso genealogico dell'arte italiana, o in senso più generale mediterranea, che in modo trasversale e interdisciplinare crea questo meccanismo estetico-politico. Peluffo parla di architettura eretica, ove eresia è una scelta dissonante dal comunemente accettato, pertanto “più vicina alla contemporaneità rispetto al pensiero conforme”.

“Oltre alla materia – dice Gianluca Peluffo - esiste l’anima, lo spirito, che costituisce, nel rifiuto dell’opposizione tra corpo e spirito, il cuore dell’idea di architettura che propongo di praticare. Questa architettura si costituisce come luogo di incontro corporeo, spaziale e spirituale tra individuo e collettività”.

Andrea Gualla si laurea in architettura al Politecnico di Milano ed è professore a contratto per la cattedra di Architettura degli Interni alla Facoltà di Architettura di Milano Bovisa. Cofondatore a Milano dello studio DeCarloGualla, ha sviluppato progetti di architettura e design.

Attraverso esempi concreti di idee figurabili, Gualla stimolerà la riflessione sulla necessità di una politica urbana visionaria e che sappia traguardare oltre alla gestione dell’ordinario, progetti innovativi e strategici.

Modera l’incontro Roberta Carla Balbis.

“Riteniamo – commenta Giovanni Girardini Presidente di Rinascimento Valle d’Aosta (nella foto) – che il fare politica in senso civico passi anche attraverso la promozione di iniziative di confronto e arricchimento come queste”.

Il secondo incontro è previsto il giorno 9 marzo alle 18:30 sempre alla Sala Bcc di Aosta, e prevede un dialogo tra il fondatore del Monastero di Bose Enzo Bianchi e Giovanni Girardini sul tema delle Relazioni, traendo spunto dal Cantico dei Cantici nell’ultima traduzione della BIBBIA I Millenni Einaudi, a cura di Bianchi.

Gli incontri, che prevederanno una parte di domande e risposte dal pubblico, saranno accessibili su prenotazione all’indirizzo mail rinascimentoaosta@gmail.com, nel rispetto delle norme anti COVID-19 in vigore. Seguirà un aperitivo conviviale con la possibilità di book signing delle pubblicazioni dei relatori.