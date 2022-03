Giornata internazionale della donna all’insegna della cultura

L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, i siti archeologici di Aosta, i castelli di proprietà regionale e il Forte di Bard applicheranno una tariffa a prezzo ridotto per le donne che visiteranno i luoghi d’arte: per celebrare la ricorrenza sono state scelte tre immagini femminili raffigurate nel porticato del cortile del castello di Issogne, un luogo i cui splendidi affreschi del tardo XV secolo restituiscono un significativo spaccato di quotidianità ancora oggi attuale.



Donne al mercato e nelle botteghe, indaffarate, attente o pensierose, donne del passato e di oggi; l’arte è un linguaggio universale e trasversale che, soprattutto in occasioni come questa, supporta nel comunicare e ribadire messaggi fondamentali di uguaglianza e di equità in grado di superare ogni forma di divisione e differenza.



I siti archeologici aderenti all’iniziativa sono il Teatro romano, il Criptoportico e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo. Visitabili a tariffa ridotta per le donne anche i castelli di Fénis, Issogne, Verrès, Sarre, Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, Gamba di Châtillon e Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean. Al Forte di Bard saranno accessibili a tariffa ridotta sia i musei che le mostre.