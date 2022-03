Raggiunto l’accordo sul nuovo tariffario per lo sgombero neve e la manutenzione stradale

Un nuovo tariffario che tiene conto delle fibrillazioni del mercato, ma anche delle necessità di cittadini ed imprese: raggiunto l'accordo tra le associazioni di categoria del mondo edile valdostano e l'amministrazione regionale per rivedere la maggior parte delle voci del tariffario del servizio di sgombero neve e manutenzione stradale relativo alla viabilità gestita dalla Regione.



La revisione si è resa necessaria dopo che "le aziende impegnate nello sgombero neve avevano notato l'esponenziale aumento dei costi relativi ai materiali utilizzati in questo servizio, in primis il sale da disgelo" spiegano Laurent Visini, presidente della sezione edile della Confindustria della Valle d'Aosta, Andrea Caruso, responsabile del comparto edile della Cna, e Aldo Zappaterra, presidente della Confartigianato Imprese della Valle d'Aosta.



"Abbiamo sottoposto il problema all'assessore regionale alle Finanze Carlo Marzi – aggiungono - e grazie alla sua collaborazione e a quella dei suoi uffici abbiamo elaborato un nuovo tariffario". Oltre al costo dei fondenti, la revisione del tariffario regionale ha permesso di modificare anche le tariffe dei carburanti, altro fattore incisivo per chi effettua lo sgombero neve e la manutenzione stradale.



"La Regione ha ascoltato le necessità delle imprese, - aggiungono ancora Visini, Caruso e Zappaterra - in un momento così complicato e difficile da interpretare l'amministrazione pubblica ha avuto la sensibilità di ascoltare il mondo delle associazioni. Una scelta che è stata sicuramente premiante poiché ha permesso di mettere nelle condizioni le imprese di fornire un servizio sempre migliore ai cittadini valdostani e ai turisti che frequentano la nostra regione".