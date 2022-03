Truffe telefoniche sui contratti di luce e gas, occorre la massima attenzione

Contratti attivati per via telefonica quasi all’insaputa del consumatore, il canovaccio è ormai noto: si ricevono chiamate piene di omissioni informative che offrono tuttavia tariffe all’apparenza convenienti. Dopodiché il consumatore viene nei fatti costretto a leggere alcuni dati in bolletta e a dire alcuni “sì” che, montati ad arte, sembrano poi essere il consenso espresso dal consumatore ad un nuovo contratto.



Secondo un’analisi condotta da Arera l’incidenza dei reclami per contratti non richiesti è stata pari allo 0,15% nel settore elettrico ed a circa lo 0,09% in quello del gas naturale nel solo 2015. Ciò equivale ad affermare che per ogni milione di clienti sul mercato libero vi sono stati 1.500 contratti fantasma per energia elettrica e 900 per le utenze gas. Un dato davvero considerevole.



“Le cifre parlano chiaro, - si legge in una nota del Codacons - il fenomeno è in costante aumento, ma cosa può concretamente fare il consumatore per difendersi? In primo luogo il venditore è tenuto a richiedere al consumatore una conferma della propria volontà contrattuale attraverso l’invio di una lettera di conferma, con questa procedura saranno i professionisti a dover provare il consenso contrattuale. In ogni caso questi contratti sono tutti annullabili se non radicalmente nulli. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza contattare il Codacons VdA all’indirizzo info@codaconsvda.it tel 0165/238123.