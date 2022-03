Richiesta una condanna di sette anni a carico di tre soci dell’Edilvu per corruzione negli appalti

Il pm Luca Ceccanti ha chiesto sette anni di prigione a testa per Loreno Vuillermin, Renza Dondeynaz ed il figlio Ivan Vuillermin, soci dell'impresa Edilvu di Challand-Saint-Victor, a causa di presunto giro di corruzione negli appalti pubblici che risale al 2014-2018.



Al tribunale di Aosta è in corso il dibattimento e il Comune di Valtournenche quale parte civile ha richiesto un risarcimento per danno d'immagine che ammonta a quasi 120.000 euro ai quali vanno aggiunti quello patrimoniale e da tangente.



Le indagini hanno svelato che la Edilvu aveva versato circa 50.000 euro all'ex capo dell'ufficio tecnico di Valtournenche Fabio Chiavazza in cambio di lavori, quest'ultimo era stato condannato a sei anni di reclusione a giugno dell'anno scorso.